Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 18 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 66'ıncı gününde devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kenti dün geceden bu yana yoğun bombardıman altında.

Hem güneyden hem kuzeyden şiddetli çatışma haberleri geliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının her saat arttığına dikkat çekti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldiğini açıkladı.

El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100'e yükseldiğini belirtti.

El-Kudra, İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.

İSRAİL ASKERLERİNDEN KAMAL ADWAN HASTANESİ'NE BASKIN

El-Kudra ayrıca, İsrail güçlerinin günlerce kuşatma altında tuttuğu ve saldırı gerçekleştirdiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ne bugün baskın gerçekleştirdiğini aktardı. El-Kudra, İsrail güçlerinin sağlık personelini, yaralı ve hastaları hastane avlusunda toplanmaya zorladığını ve hastaneye yönelik terör saldırısını meşrulaştırmak için hastane yönetiminden hastanenin güvenlik görevlisine bir silah teslim etmesini istediğini belirtti.

El Kudra, "İsrail güçleri El-Avda Hastanesi'ni kuşatıp hedef alıyor. Hastanedekileri su, gıda ve elektriksiz bırakıyor, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engelliyor. İsrail askerlerinin Kamal Adwan Hastanesi'nden sonra burayı da basmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

'HASTANELERDEKİ DURUM FELAKETİN ÖTESİNDE'

El-Kudra, "Gazze'nin güneyinde bulunan hastanelerdeki durum, felaketin de ötesinde. Hastaneler yaralılara yönelik tedavi hizmeti veremiyor. Sağlık ekipleri, güneydeki hastanelerde çok sayıda ve farklı türdeki enfeksiyon vakalarına müdahale edemiyor. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt için çağrıda bulunuyoruz" dedi. İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarında 300 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden El-Kudra, "Türk Dostluk Kanser Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sonucu kanser hastaları barınaklarda hayatını kaybediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hastaneyi yeniden faaliyete geçirip koruma altına alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.