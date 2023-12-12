Kaçacağı tutanaktan belliymiş

Olay yeri tutanağını tutan polislerin Mahmud'un arkadan çarpmasına ve çarpma anı görüntülerini izlemelerine rağmen kurye Göçer'i hatalı gösterdiği ortaya çıktı. Göçer’in eşi ise polisin 'kaldırıma çarptı' diye tutanak tuttuğunu açıkladı. Yaşananlar “Failin göz göre göre kaçması tutulan tutanaktan belliymiş” tepkisini doğurdu.

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Fatih’te 30 Kasım’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden oldu. Mahmud, doktorun polis tutanağına giren 'bilinci kapalı ifade veremez' tebliğine rağmen karakolda ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybetti. Artan tepkiler sonrası Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Muhammed Hassan Şeyh Mahmud’un 2 Aralık’ta yurtdışına çıktığı öğrenildi. Failin göz göre göre kaçışının ardından skandallarla dolu detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

POLİSLERDEN KALDIRIMA ÇARPTI TUTANAĞI

Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer kaza günü ve sonrasında yaşadıklarını Artı Gerçek'ten Sinem Nazlı Demir'e anlattı. Öznur Göçer “Aile dostumuz aradı, ilk ona haber vermişler. Emniyetten kimse beni aramadı. Eşim hastanede kırmızı alanda o halde tam yedi saat bekledi. 'Yoğun bakım dolu' dediler bize. Biz de birileriyle konuşup rica etmeye çalıştık. Sonra da bize yoğun bakımdan bir yer verdiler. Biz olayın akşamı emniyete gittik. Daha öncesinde bize 'bu adam kaldırıma çarptı' dediler, polis böyle tutanak tutmuş. 'Kaldırımdan da kendini bilerek konsolosluk aracına attı' dediler. Polisler hastanenin kapısının önüne de geldi.

'DİPLOMATIM DOKUNULMAZLIĞIM VAR' DEMİŞ

Aralarından biri diğerine 'Siz bu tutanağı nasıl tuttunuz? Görüntü yok, bir şey yok' dedi. O da bize dönüp 'ben 20 yıllık polisim, gidin hakkınızı mahkemede arayın' dedi.' Orada nasıl ayarladıysa polisi artık korkuttu mu? 'Ben diplomatım, benim dokunulmazlığım var' demiş. Bize diyorlar ki 'sizin durumunuza bakan polisin nöbeti üçüncü gün gelecek, yakalayabilirseniz yakalayın. Bize verilen böyle bir dosya yok. Olsa haberimiz olurdu' dediler. Zaten hiç tutuklanmamış.”

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN KURYE KUSURLU DENİLMİŞ

10Haber'e konuşan Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen polislerin arkadan çarpma görüntülerini izlemesine rağmen Mahmud'u serbest bıraktığını öne sürdü. Polis tutanaklarının sorunlu düzenlenebileceğini, fakat arkadan çarpma olayında yüzde yüz kusurun motokuryeye verilmesine pek rastlanmadığını belirten Iyaz Çimen sözlerini şöyle sürdürdü: “Polisler arkadan çarpma görüntülerini izledikten sonra ifade alıyor. Karakol tutanaklarındaki saatler incelendiğinde bunu görüyoruz. Buna rağmen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunu serbest bırakıyorlar.” Sürecin sorunlu ilerlediğini kaydeden Iyaz Çimen kaza yerini İBB kameraları dışında gören bir kamera olmadığını belirterek “Olay yerine ait izlediğimiz görüntü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Kaza yerini gören başka kamera yok. Sadece İBB’nin kameraları var” diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI’NIN OĞLU DUBAİ’YE KAÇTI'

Associated Press'e konuşan ve isminin verilmesini istemeyen Somalili bir diplomat, Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un kazadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine gittiğini öne sürdü. Ayrıca diplomat "Cumhurbaşkanının ailesi diplomatik pasaportla seyahat ediyor ve daha önce Türkiye'de yaşamışlar" dedi.

TÜRKİYE SOMALİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN BİLGİ İSTEDİ

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Türk yetkili ise Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne yol açtığı sırasında diplomatik araç kullanması hakkında Mogadişu'dan açıklama istendiğini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, Mahmut'un bu sırada diplomatik plakalı bir araç kullandığına dikkat çekip "Diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin bu araçları kullanma hakkı yok. Bu konuda Somali'den bilgi istendi" dedi. Yetkili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun diplomatik plakalı araç kullanmasının soruşturma açısından bir şeyi değiştirmediğini, zira kendisinin "dokunulmazlığı veya diplomatik muafiyeti olmadığını" belirtti. Reuters'ın haberinde, Somalili yetkililere ulaşılamadığı" notu da dikkat çekti.

Kaynak: KARAR