12 Ara 2023 - 20:51- Spor G:

Faruk Koca başkanlıktan istifa etti!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Faruk Koca başkanlıktan istifa etti! mask
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir açıklama yapan Faruk Koca, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kulandı.

Faruk Koca, açıklamasında, "Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim" sözlerine yer verdi.

Kaynak: CUMHURİYET
# Ankaragücü, Halil Umut Meler, Hakem, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca

12 Ara 2023 - 20:51 - Spor

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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