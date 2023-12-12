Köfteciyi pompalıyla vurdular

Alınan bilgiye göre İzmit Yürüyüş Yolu Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir köftecide meydana gelen olayda iş yeri sahibi Hakan S. (55) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Hakan S. pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Hakan S. için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
POMPALI TÜFEĞİ ŞEMSİYE İLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Saldırganın kısa bir süre önce Hakan S.'yi telefonla arayarak tehdit ettiği ve yaklaşık 10 dakika sonra da iş yerine gelerek pompalı ile vurduğu öne sürüldü. Hakan S.'nin de olay anında şemsiye ile pompalı tüfeğe engel olmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emre Meşe - Şerefsiz eski ortağı ve çocukları yapmıştır pislik insanlar ekmeğinin peşinde insanlardan ne istiyorsunuz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.