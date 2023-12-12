Hüseyin Erol’dan Kemal Kaya ve Mehmet Kaya’ya ziyaret

İzmit Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Hüseyin Erol, ziyaretlerine devam ediyor. Hüseyin Erol, bugün çok önemli iki ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya’yı ziyaret eden Erol, sektör sorunları ilgili bilgi alışverişi yaptı.

MEHMET KAYA VE YÖNETİMİNE ZİYARET

Daha sonra ise Erol, Kocaeli Kaya Otomativ Şirketi Ortağı Mehmet Kaya ile bir araya geldi. Erol, Mehmet Kaya ve yönetimi ile İzmit’in geleceği hakkında bilgi alışverişi yaptı. Mehmet Kaya ve yönetimi, Erol nazik ziyareti için teşekkür etti.