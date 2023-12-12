12 Ara 2023 - 22:14- Asayiş G:

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu mask

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: CNN TÜRK
# şehit

12 Ara 2023 - 22:14 - Asayiş

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