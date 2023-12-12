12 Ara 2023 - 23:08- Siyaset G:

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Bitmez'e ziyaret!

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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Bitmez'e ziyaret! mask
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"RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Genel Kurulu’nda geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ailesini ve Saadet Partisi Milletvekillerini, Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Temennimiz Hasan Bey’in bir an evvel sağlığına kavuşmasıdır. Rabbim acil şifalar versin."

DEM'Lİ GERGERLİOĞLU AÇIKLAMA

DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez’in ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik! Vekilimiz için kritik süreç devam ediyor, doktorlarından bilgi aldık. Rabbim Şafi ismiyle şifasını buyursun inşallah!"
# TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hasan Bitmez, Saadet Partisi

12 Ara 2023 - 23:08 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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