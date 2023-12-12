Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Bitmez'e ziyaret!

"RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Genel Kurulu’nda geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ailesini ve Saadet Partisi Milletvekillerini, Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Temennimiz Hasan Bey’in bir an evvel sağlığına kavuşmasıdır. Rabbim acil şifalar versin."
DEM'Lİ GERGERLİOĞLU AÇIKLAMA
DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez’in ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik! Vekilimiz için kritik süreç devam ediyor, doktorlarından bilgi aldık. Rabbim Şafi ismiyle şifasını buyursun inşallah!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.