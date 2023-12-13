ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını reddetmesine tepki gösterildi

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın, Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

BMGK'de yapılan oylamada ABD'nin ret oyu verdiğini anımsatan Salın, daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınayarak bütün dünya halklarını Amerika’ya karşı harekete geçmeye davet etti.

Dünyanın Amerika’ya hükmeden siyonist zalimlerden daha büyük olduğunu söyleyen Salın, "Müslümanlar muzaffer olacaktır, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail’in sonunu getirecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliam ortak olmanın bedelini ödemelidir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir." ifadelerini kullandı.

Salın, son nefeslerine kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacaklarını, suçluların cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.