Başkan Büyükakın: "Kocaeli’nin 2040 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacak"

Karamürsel İhsaniye Bölgesi’nde 2019 yılında inşa çalışmaları tamamlanan ve 2021 yılında su tutmaya başlayan İhsaniye Barajı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İhsaniye Barajı ve bölgeye yeni yapılacak Avcıdere Barajı ile birlikte yıllık toplam 25.4 milyon metreküp yeni su kaynağımız olacak” bilgisini verdi.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Karamürsel İhsaniye Barajı’nın açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ve siyasi parti il ve ilçe başkanları katılım sağladı.

CUMHURBAŞKANI: EN ÖNEMLİ ESERLERDEN BİRİ

2021 yılı itibariyle su tutmaya başlayan ve iletim hatları ile birlikte içme suyu arıtma tesisi inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği İhsaniye Barajı, Karamürsel ve Gölcük ilçelerimizin su ihtiyacını karşılayacak. Telekonferans yöntemiyle yaptığı bağlantı ile 66 ilde 369 yapının açılış törenini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde İhsaniye Barajı’nın da açılışını gerçekleştirdi. Yapılan eserler içinde en önemli 3 eserden birinin İhsaniye Barajı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “457 milyon liralık yatırım rakamıyla hayata geçirdiğimiz Kocaeli İhsaniye Barajı’mızla ilçemize yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, en kıymetli barajlarımızdan” dedi.

BAŞKAN: YAPILAN İŞİN BÜYÜKLÜĞÜ ORTADA

Kocaeli’ne kazandırılan bu eserden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Büyükakın, “İhsaniye Barajı, 9 milyon metreküplük haznesi ve yıllık 16 milyon metreküp su imkânıyla şehrimize ciddi katkı sağlayacak. Hemen yanına Avcıdere Barajı yapılacak ve ikisinin toplamı 25.4 milyon metreküp olacak. İhsaniye Barajı çalışmaları kapsamında 2 bin 750 metre uzunluğunda bir tünel, bununla birlikte 100 bin metreküplük içme suyu arıtma tesisi ve isale hatları yapılıyor. Hem Karamürsel hem de Gölcük ilçemize su tedariki sağlanacak. Hatta ihtiyaç duyulması halinde Başiskele’ye de su sağlanabilecek. Sakarya ve Kocaeli illerine yönelik olarak Sakarya’da Ballıkayalar Barajı yapılıyor. Bu projenin devreye alınmasıyla birlikte de 2040 yılına kadar Kocaeli’nin su ihtiyacı karşılanacak. Yapılan işin büyüklüğü ortada herkese çok teşekkür ediyorum ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.