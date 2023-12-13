13 Ara 2023 - 10:32- Spor G:

SARIMEŞE’DE YENİ BİR KEREM “GÜNEŞ!” GİBİ DOĞUYOR

Kentimizin unutulmaz efsane futbol hakemlerinden Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ergün Berdan, şampiyonluk golünü atan futbolcu oğluyla gurur duyuyor

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
SARIMEŞE’DE YENİ BİR KEREM “GÜNEŞ!” GİBİ DOĞUYOR mask
Haber albümü için resme tıklayın

BAĞÇEŞME’YE GOLÜ ATTI, GÜNEŞSPOR’U ŞAMPİYON YAPTI

Pazar günü oynanan maçta Güneşspor Kulübü U 14 takımı oyuncusu, eski hakem ve Sarımeşe Belediye Başkanı Ergün Berdan’nın oğlu Batuhan, Dobra’nın takımı Bağçeşmespor ile oynadıkları şampiyonluk maçında, son dakikalarda attığı şık golle takımına şampiyonluk yolunda büyük bir sevinç yaşattı.

SOL BEK OYNUYOR, 4 GOL 7 ASİSTİ VAR

Sol bek oynayan ve 4 gol yedi asistle bu sezon U 14 Ligi'nde göz dolduran Batuhan, gelecek vaat ediyor. Milli takım seçmelerinde ileride büyük takımların da radarında olan başarılı futbolcu, takım arkadaşları ile uyumu ve düzgün fiziği yanında, Bulgar göçmeni bir aileden geldiği için sol ayağını da oldukça iyi kullanıyor. Batuhan çok çalışıyor ve babası ve özellikle hocaları da büyük ilgi gösterip tam destek oluyor.
# Hakem, büyük

13 Ara 2023 - 10:32 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.338.489 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL