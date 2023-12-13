SARIMEŞE’DE YENİ BİR KEREM “GÜNEŞ!” GİBİ DOĞUYOR

BAĞÇEŞME’YE GOLÜ ATTI, GÜNEŞSPOR’U ŞAMPİYON YAPTI

Pazar günü oynanan maçta Güneşspor Kulübü U 14 takımı oyuncusu, eski hakem ve Sarımeşe Belediye Başkanı Ergün Berdan’nın oğlu Batuhan, Dobra’nın takımı Bağçeşmespor ile oynadıkları şampiyonluk maçında, son dakikalarda attığı şık golle takımına şampiyonluk yolunda büyük bir sevinç yaşattı.

SOL BEK OYNUYOR, 4 GOL 7 ASİSTİ VAR

Sol bek oynayan ve 4 gol yedi asistle bu sezon U 14 Ligi'nde göz dolduran Batuhan, gelecek vaat ediyor. Milli takım seçmelerinde ileride büyük takımların da radarında olan başarılı futbolcu, takım arkadaşları ile uyumu ve düzgün fiziği yanında, Bulgar göçmeni bir aileden geldiği için sol ayağını da oldukça iyi kullanıyor. Batuhan çok çalışıyor ve babası ve özellikle hocaları da büyük ilgi gösterip tam destek oluyor.