SARIMEŞE’DE YENİ BİR KEREM “GÜNEŞ!” GİBİ DOĞUYOR

BAĞÇEŞME’YE GOLÜ ATTI, GÜNEŞSPOR’U ŞAMPİYON YAPTI
Pazar günü oynanan maçta Güneşspor Kulübü U 14 takımı oyuncusu, eski hakem ve Sarımeşe Belediye Başkanı Ergün Berdan’nın oğlu Batuhan, Dobra’nın takımı Bağçeşmespor ile oynadıkları şampiyonluk maçında, son dakikalarda attığı şık golle takımına şampiyonluk yolunda büyük bir sevinç yaşattı.
SOL BEK OYNUYOR, 4 GOL 7 ASİSTİ VAR
Sol bek oynayan ve 4 gol yedi asistle bu sezon U 14 Ligi'nde göz dolduran Batuhan, gelecek vaat ediyor. Milli takım seçmelerinde ileride büyük takımların da radarında olan başarılı futbolcu, takım arkadaşları ile uyumu ve düzgün fiziği yanında, Bulgar göçmeni bir aileden geldiği için sol ayağını da oldukça iyi kullanıyor. Batuhan çok çalışıyor ve babası ve özellikle hocaları da büyük ilgi gösterip tam destek oluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali Şentürk - ???? gelişime açık sporcumuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.