Çekin ellerinizi yağlı güreşin üzerinden!

HERKES USTA OLAMAZ
Şener Sar usta, şimdiki pehlivanların bazılarının yaşam stiline eleştiri getirdi. Sar geleneğe ihanet edilmemesini isterken “Yağlı güreşte sporcu yetiştirene atalardan yadigar kalan kültür mirası adı ustadır. Şortla kısa pantolon ile çayırda ustalık yapılmaz, usta kispet giyer, pırpıt giyer, bizlere atalarda yadigâr kalan kültür mirası yağlı güreş dokusu uygulanamaz. Gidin Japonya'da sumo güreşi hiç değişmiş mi, gidin Avrupa'ya Talaş güreşi değişmiş mi, gidin Hindistan’a kum güreşi değişiklik yaşamış mı, plaj güreşi diğer ülkelerin güreşi Afrika'da güreş, bunlar bu ülkelerin kültür mirası değil mi ?
YAZIK, ÇOK YAZIK!
Yazık yazık, üzülüyorum. Ne var bu kadar bu yağlı güreşte? Ne istiyorsunuz? Yağlı güreş banka değildir, yağlı güreş darphane değildir, yağlı güreş ilaç denenme yeri değildir. Yağlı Güreş siyaset oyuncağı değildir. Yağlı güreş sinemanın oyuncağı değildir. Yağlı güreş tiyatro yeri hiç değildir. Çekin elinizi ata sporumuz yağlı güreşten?” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.