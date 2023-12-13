Talus: “Cumhur ittifakı ile çok uyumluyuz”

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partilerde çalışmalar hızlandı. AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, bugün il başkanlık binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Cumhur İttifakı olan Milliyetçi Hareket Partisi Saffet Sancaklı’nın Kocaeli’de partisine belediye istemesi üzerine partiden ihraç edilmesiyle ilgili AKP İl Başkanı Şahin Talus, “Cumhur İttifakı'nda MHP ile bir uyumumuz var. Hem Kocaeli'de hem Türkiye genelinde bu onların genel merkezinin aldığı bir karardı. Bize saygı duymak düşer. Ama biz Cumhur İttifakı olarak çok uyumluyuz” dedi.

"EL BİRLİĞİ İLE KARA PARÇASINI İSTİLA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

AKP İl Başkanı Şahin Talus şu ifadelere yer verdi: “İnsanlık tarihinde şahit olduğumuz insanlığa karşı en vahşi meydan okumayla karşı karşıyayız. İsrail'le ilgili canlı yayında büyük bir katliam işleniyor. Insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Şahit olduğumuz bu barbardan faili başta Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere maalesef Batılı devletler. El birliğiyle küçücük bir kara parçasına istila etmeye çalışıyorlar. Dünyaya nisan verme iddialarıyla birlikte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, UNESCO, Özgür Medya, övündükleri kurum ve kuruluşlar musalla taşında yatıyor. Aynı süreçte bir bir ilçede şahitlik ediyoruz zulmüne boyun eğmeyen Filistinliler destan yazıyor.

“DÜNYADA VİCDAN AYAKLANMASI”

Bütün dünyada bir vicdan ayaklanması başlamış bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki barış ve çözüm diplomasisinin tarafları artıyor. İsrail gittikçe yalnızlaşıyor. Çılgınca saldırsa da hem maddi hem manevi olarak kaybediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha kalıcı ateşkesi görüştü. Ve biliyorsunuz ki bir kez daha Amerika tarafından veto edildi. Müslüman olduğumuz kadar aynı denize kıyı olduğumuz birçok şehrimizde bize daha yakın olduğu için de duyarlı olmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz biz aday adaylarımız tüm Türkiye'de de aday dairesi için başvuranların tüm AFAD aracılığıyla kadroya gönderdik. Tüm aday adayı başvuru ücretleri de AFAD aracılığıyla karşıya yardım olarak iletildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle adil bir dünya düzeni için her platformda mücadelemiz devam edecek Destekleyenleri boykotla boykot duyarlılığımızı gösteren eylemlerse eylem.

“STRATEJİK ZİYARET”

Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Yunanistanla bir ziyaret gerçekleştirdik. Komşumuzu huzura, barışa, iş birliğine davet ettik. Bu stratejik ziyaretin çok boyutlu faydalarını hep birlikte göreceğiz inşallah. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak Türkiye'nin insan Mücadelesine destek olmak üzere geçtiğimiz haftalarda var gücümüzle çalıştık. Cumhurbaşkanımızın gücüne güç katmaya, bir varlık yokluk meselesi olarak görüyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımıza, Kocaeli'den verilen desteğin inşallah daha da arttıracağız.

“KENDİ REKORUMUZU KIRMAK İSTİYORUZ”

Özellikle her ilçede Cumhur İttifakı kendi Rekorumuzu kırmak istiyoruz. AK Parti'mizin aday adayları, temayül yoklaması, teşkilatımızın heyecanlı ve dinamik olduğunun bir göstergesi oldu. Aday belirleme sürecinde yalnızca biri olan Kocaeli'de biliyorsunuz yüzde 95 oranında bir katılım oldu. Ben burada tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

“IŞIĞIMIZA KARA ÇALMAYA KALKIŞILMASIN”

Aralığın üçüncü haftası itibariyle büyükşehirlerin ve Ocak ayında da ilçe belediye başkanlarımız inşallah açıklanacak. Diğer partilerde de adaylık süreci işliyor. Onlar da kendileri açısından en doğru adayı bulmaya çalışıyorlar. Hangi süreçleri takip ettiklerini bilmiyorum. Tutarlıklarıyla, iç çekişmeleriyle ilgilenmiyorum. Ancak hem aday adaylarının hem adayların siyasi hareket etmesini bekliyor, biliyorum. Lütfen kimse kendini parlatmak için ışığımıza kara çalmaya kalkmasın. Varsa şıkları onu göstersinler.

“SEÇİME HAZIRIZ”

SKM Başkanımız geçen dönem biliyorsunuz Alper Alper Doğan'dı, şu an STK başkanımızın genel merkezimize bildirdik. Ilçelerle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda ilçelerdeki tüm DKM çalışmalarını yaptık. Bunun dışında Cumartesi günü sizleri de davet ediyorum. Tüm ilçelerde icra kurullarının olduğu gençlik ve kadın kollarının olduğu bir teşkilat toplantısı yapacağız. Yani antik kapıda sabah 10.00’da teşkilat toplantısı yapacağız. Tüm basın mensuplarımı davet ediyorum. Biz AK Parti olarak sahadayız. Allah'a şükür yani SKM'lerimizle, teşkilat mensuplarımızla seçimlere hazır haldeyiz” şeklinde konuştu.