ÜCRETSİZ TUVALET İÇİN NE DEDİLER?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kente verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Yenicuma Parkı’ndaki düzenleme çalışmalarının sona ermesinin ardından yenilenen tuvaletler ücretsiz oldu. Başkan Hürriyet daha önce ücretli olan tuvaletlerin ücretsiz olacağının sözünü vermişti. Hürriyet sözünü tuttu ve inşa edilen tuvaletler ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Vatandaşların taleplerinden biri olan tuvaletler İzmit Belediyesi personeli eliyle temizlik ve bakımı yapılarak hizmet veriyor.

VATANDAŞ MEMNUN

İzmit Belediyesi personellerinin hizmet verdiği ve başka işletmeye ihaleye çıkılmadan doğrudan halka ücretsiz sunulan tuvalet hizmeti tam not aldı. Vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan tuvaletlerden hem ücretsiz hem de hijyenik olması nedeniyle çok memnun olduklarını dile getirip emeği geçenlere teşekkür etti.

“Parası olan da olmayan da bu hizmetten faydalanabiliyor”

Tuvaletlerin ücretsiz olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Kemal Büyükada, “Belediyenin hizmetlerinden son derece memnunum. Parası olan da olmayan da bu hizmetten faydalanabiliyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir. Az para değil, vatandaş günde 3 kere girse 15 lira ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Tuvaletlerin ücretsiz olması gerçekten ihtiyaçtı”

Kadir Özdemir ise, “Burada tuvaletlerin ücretsiz olması gerçekten ihtiyaçtı. Hem hijyenik ve temiz bir ortam da sağlanmış. Başta Fatma Başkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Herkes adına güzel bir hizmet olmuş”

Çok güzel bir hizmete imza atıldığını söyleyen İsmail Eraslan sözlerinin devamında ise, “Öğrenciler, köyden gelen insanlar oluyor. Yanlarında bazen para olamayabiliyor. Herkes adına güzel bir hizmet olmuş” diye konuştu.

“Güzel bir hizmet”

Yusuf Güvenli ise, “Yıllardan beri yapılması gereken ve eksik olan bir şeydi. Şehir dışından misafirim geldi ve tuvalet hizmetinin ücretsiz olmasına çok şaşırdı. Güzel bir hizmet. İzmit’in tam göbeğinde olması da ayrıca güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama en önemlisi bu hizmeti devam ettirebilmek. Herkesin emeğine sağlık” dedi.

“Tuvalet hizmetini çok doğru ve güzel buldum”

Gençlerin sürekli bu hizmetten yararlandığını belirten Didar Okur, “İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği ücretsiz tuvalet hizmetini çok doğru ve güzel buldum. Bizim için çok faydalı bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Umarım bu hizmetin devamı gelir”

Nazmiye Gür, “Tuvaletlerin ücretsiz olduğunu görünce çok şaşırdım ve takdir ettim. Umarım bu hizmetin devamı gelir. Düşünenlere ve hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.