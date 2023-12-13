GEBZE'DE ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı, üst yapı, yol, park bahçe ve eser hizmetlerinde Gebze’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Spor salonlarından kültür merkezlerine, sahil düzenlemelerinden yeni park ve mesire alanlarına kadar Gebze’ye çok sayıda eser kazandıran Büyükşehir, ilçe merkezi ve köylerdeki yollarda da çok önemli üst yapı çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze ilçesinde köy grup yollarındaki üstyapıyı da yeniledi. Eylül ayında başlayan çalışmalarda 2 ay gibi bir sürede 27.320 ton aşınma ve binder tabakası asfalt serimi, 12.590 ton da plent miks temel tabakası serimi yapıldı. Gebze’de 2 ay gibi bir sürede 27 bin 320 ton asfalt sererek 13 bin 365 metre yolda üstyapı yenilendi. Köy yolları ve ilçe merkezinde yapılan üstyapı çalışmalarıyla yollar elden geçirildi. Ağırlıklı olarak köy ana grup yollarında asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi köy yollarını da konforlu üstyapı ile donatıyor.

13.365 METRE YOL ASFALTLANDI

Yağışın olmadığı asfaltlama için uygun iklimsel koşullarda asfalt serim çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, 2 ay gibi bir sürede 23.000 ton asfaltlama yaptı. Ağırlıklı olarak Gebze’nin köy yollarında yapılan üstyapı çalışmalarıyla ana grup köy yolları elden geçirildi. Bozuk, deforme olmuş köy yolları yapılan çalışmalarla yenilendi. 6,1 km uzunluktaki Tepemanayır- Ahatlı arası grup köy yolu, 1,3 km uzunluktaki Hatipler Mahallesi Melemezli Caddesi, 900 m uzunluktaki Tepemanayır Mahallesi 4604. ve 4620. Sokak, 2,65 km uzunluktaki Tavşanlı Mahallesi Çiftlik Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı.

9 SOKAKTA ÜSTYAPI YENİLENECEK

Kırsal mahallerinin yanı sıra ilçe merkezindeki caddelerde de yol konforu ve güvenliğini arttırmak için üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 1 km uzunluktaki Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan ve Tevfik Fikret Caddesinde, Akse Sapağının 200 metrelik kısmında, 455 metre uzunluktaki altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 2356/1 Sokakta üstyapıyı yeniledi. Gebze Köşklü Çeşme Mahallesinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 9 sokağın üstyapı yenilenmesi çalışmalarına başlanacak.