ADAY ADAYI SELVİ'NİN KÖRFEZ TURLARI DEVAM EDİYOR!

Her gün ayrı bir mahallede halkla buluşan Selvi, bir araya geldiği Körfezlilerin yakın ilgisi ile karşılaştı. Önce Çamlıtepe’de kurulan semt pazarında pazarcı esnafını selamlayan ve alışveriş yapan mahalle sakinlerini dinleyen Selvi, bölge halkının yakın ilgisi ile karşılaştı.
“İTTİFAK OLARAK HAZIRIZ”
Özellikle genç bir aday olarak Körfezlilerde olumlu izlenim bırakan ve bir araya geldiklerini bir araya geldiği esnaf temsilcileri ile vatandaşlara hedeflerinden söz eden ve adaylık gerekçelerini paylaşan aday adayı Ferhat Selvi, Cumhur İttifakı partileri olarak yerel seçimlere çok kararlı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.
HEDEFLERİNİ ANLATTI
Selvi açıklamasında, “ Türkiye çok önemli bir seçim dönemine giriyor. Bize düşen birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etmektir. Cumhur İttifakı’nı milletimiz kurmuştur. Bu beraberliğe karşı milletimizin gösterdiği teveccüh sahada açık bir şekilde kendini gösteriyor. Toplum yapılan her türlü algıya ve manipülasyonlara rağmen gerçeği ve ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak güçlü Türkiye, güçlü Körfez ve güçlü yarınlarımız için Türkiye Yüzyılının temellerini bu yerel seçimden itibaren atıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.