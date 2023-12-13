AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP’li Saffet Sancaklı’nın istifası için ne dedi?

Gazeteciler bugün basın toplantısı yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Saffet Sancaklı’nın istifasını AKP İl Başkanı Şahin Talus’a sordu. Soruya kaçamak cevap veren Talus, “Cumhur İttifakı olarak MHP ile bir uyumumuz var. Hem Kocaeli'de hem Türkiye genelinde bu onların genel merkezinin aldığı bir karardı. Bize saygı duymak düşer. Ama biz Cumhur İttifakı olarak çok uyumluyuz” dedi.