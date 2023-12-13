Gazeteciler bugün basın toplantısı yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Saffet Sancaklı’nın istifasını AKP İl Başkanı Şahin Talus’a sordu. Soruya kaçamak cevap veren Talus, “Cumhur İttifakı olarak MHP ile bir uyumumuz var. Hem Kocaeli'de hem Türkiye genelinde bu onların genel merkezinin aldığı bir karardı. Bize saygı duymak düşer. Ama biz Cumhur İttifakı olarak çok uyumluyuz” dedi.
- Siyaset
AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP’li Saffet Sancaklı’nın istifası için ne dedi?
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ‘Kocaeli’de MHP’ye en az bir belediye başkanlığı verilmemesi durumunda seçim çalışmalarına katılmayacağı’ söylemi başına dert olmuştu… MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tepkisi üzerine Sancaklı partisinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.