KOTO, acenteleri için hukuk arayışında

KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Hukuk Danışmanı Av. Bülent Taflıoğlu, KOTO 22. Meslek Komitesi Başkanı Cem Serhat Dayanç, komite ve meclis üyeleri ile KOSAD Başkanı Bülent Yılmaz’ın da yer aldığı toplantıda; acentelerin ve sigortalıların hak menfaatlerinin zarar görmemesi adına alınacak hukuki önlemler ele alındı.

İTİBAR KAYBI, TEMİNAT YÜKÜ VE KOMİSYON BORÇLARI…

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Bulut, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) konuyla ilgili yaptığı açıklamanın bir yol haritası niteliği taşımadığını, acentelerin yine kendi başlarına çözüm üretmek zorunda bırakıldığını ifade ederek, “SEDDK’nın almış olduğu bu karar, güven tesis etmek adına uzun yıllardır mücadele sarf ettiğimiz sigortacılık mesleğinde ağır bir itibar kaybına neden olmuştur. Önümüzde duran tabloda; poliçesi iptal edilen sigortalılar, çeşitli teminat türleri ve komisyon bedelleriyle mali sorumluluk altında olan anlaşmalı acenteler var. Ortaya çıkan en büyük zorluk yine doğrudan acenteyi ilgilendiriyor. Sigortalılarına açıklama yapmak, bir çözüm yolu üretmek yine acenteye bırakıldı. Bu süreci en az hasarla atlatmak, akılcı ve hukuki yollarla çözümler üretmek üzere toplanmış bulunuyoruz. KOTO olarak sonuna kadar bu sürecin peşinde olacağız” dedi.

ANLAŞMALI ACENTELERİN SORUNLARI

KOTO Hukuk Danışmanı Av. Bülent Taflıoğlu, Gri Sigorta ve Melce Sigorta ile anlaşması bulunan acentelerin teminat yükümlülükleri, komisyon iadeleri ile ilgili hukuk yollarını paylaşarak, alınacak aksiyonlarla ilgili açıklama yaptı. Toplantı, acentelerin karşılaştıkları sorunları paylaşmasıyla sona erdi. Çözüm bekleyen sorunlar şöyle;

- Acenteler, sigortalılarla karşı karşıya gelmiştir. Sigorta acenteleri, dolandırıcı muamelesi görmektedir.

- Gri Sigorta ve Mellce Sigorta ile sözleşmesi bulunan acentelerin çeşitli türlerdeki teminatları ve komisyonları belirsizliğini korumaktadır.

- İptal olan poliçelerden dolayı acenteye yansıyacak iade komisyonundan dolayı acente borçlanmaktadır.

- Poliçelerin iptal edildiği günden bu yana oluşan hasarlarla ilgili muhatap bulunamamakta, kamuoyuna duyurulan ihbar iletişim hatlarına ulaşılamamaktadır.

- Kasko sigortası için bonus olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne tanımlanacağı söylenen poliçe iadeleri belirsizliğini korumaktadır.

- Konut, işyeri ve doğal afet durumları için sigorta yaptırmış ancak poliçesi iptal edilen sigortalılar için bir yol haritası bulunmamaktadır.

- Sigortalılar yeni poliçe düzenlemek istediklerinde hasarsızlık indirimlerinden faydalanamıyor.

- Mevcut poliçelerin iptalleri sağlanamadığı için, yeni poliçe düzenlenemiyor.