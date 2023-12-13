Kent Meydanı yenileniyor!

Eski Valilik alanının bulunduğu İzmit Kent Meydanının anma ve etkinlik programlarında daha etkin şekilde kullanılabilmesi için düzenleme yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak çalışmayla Kocaeli’nin yeni tören alanı daha etkin şekilde kullanılacak. Meydan için özel olarak hazırlanan Atatürk anıtıyla beraber İzmit Kent Meydanı şehrin yeni tören alanına dönüştürülmüştü. Alanda ilk etkinlik Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim’de yapılmıştı. Büyükşehir’in yapacağı düzenlemeyle kuru havuz kaldırılacak, tören alanının kapasitesi artırılacak ve daha fonksiyonel hale gelecek.