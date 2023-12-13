Eski Valilik alanının bulunduğu İzmit Kent Meydanının anma ve etkinlik programlarında daha etkin şekilde kullanılabilmesi için düzenleme yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak çalışmayla Kocaeli’nin yeni tören alanı daha etkin şekilde kullanılacak. Meydan için özel olarak hazırlanan Atatürk anıtıyla beraber İzmit Kent Meydanı şehrin yeni tören alanına dönüştürülmüştü. Alanda ilk etkinlik Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim’de yapılmıştı. Büyükşehir’in yapacağı düzenlemeyle kuru havuz kaldırılacak, tören alanının kapasitesi artırılacak ve daha fonksiyonel hale gelecek.
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Kent Meydanı yenileniyor!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kent Meydanında kapasite artırmak için çalışmalara başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.