KOCAELİLİLEŞTİRME GAYRETLERİYLE TAKDİR EDİLEN KOÜ SBF’DE PANELLER DİZİSİ UMUT VERİYOR

SOKAKTA ŞİDDET VE SAVUNMA SPORLARININ ÖNEMİ

Savunma Sporları Dersi kapsamında düzenlenen panelde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş açılış konuşmasını yaptı. Akademisyen ve öğrencilerin ilgi gösterdiği panele konuşmacı olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, Milli sporcular Tuba Yakan, Enes Bulut, Fatma Naz Yenen katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mehmet Zeki Kutlu'nun yaptığı panelde, Karate sporunu diğer branşlardan ayıran özellikleri ve Olimpiyatlardaki durumu konuşuldu. Kağıtspor Kulübü'nün şehre katkıları, dünü ve bugünü detaylıca konuşuldu.