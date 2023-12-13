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KOCAELİLİLEŞTİRME GAYRETLERİYLE TAKDİR EDİLEN KOÜ SBF’DE PANELLER DİZİSİ UMUT VERİYOR

Milli Olimpiyat Komitesi Tanıtım Şeref Ödülü sahibi KOÜ SBF öğretim üyesi Zeki Kutlu imzalı paneller, yıllardır atıl kalan üniversitenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde “Türkiye’de ve Dünya’da Karate Sporu “ paneli düzenlendi

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİLİLEŞTİRME GAYRETLERİYLE TAKDİR EDİLEN KOÜ SBF’DE PANELLER DİZİSİ UMUT VERİYOR mask

SOKAKTA ŞİDDET VE SAVUNMA SPORLARININ ÖNEMİ

Savunma Sporları Dersi kapsamında düzenlenen panelde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş açılış konuşmasını yaptı. Akademisyen ve öğrencilerin ilgi gösterdiği panele konuşmacı olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, Milli sporcular Tuba Yakan, Enes Bulut, Fatma Naz Yenen katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mehmet Zeki Kutlu'nun yaptığı panelde, Karate sporunu diğer branşlardan ayıran özellikleri ve Olimpiyatlardaki durumu konuşuldu. Kağıtspor Kulübü'nün şehre katkıları, dünü ve bugünü detaylıca konuşuldu.
# Büyükşehir Belediyesi

13 Ara 2023 - 12:36 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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