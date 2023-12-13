KOCAELİLİLEŞTİRME GAYRETLERİYLE TAKDİR EDİLEN KOÜ SBF’DE PANELLER DİZİSİ UMUT VERİYOR

SOKAKTA ŞİDDET VE SAVUNMA SPORLARININ ÖNEMİ
Savunma Sporları Dersi kapsamında düzenlenen panelde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş açılış konuşmasını yaptı. Akademisyen ve öğrencilerin ilgi gösterdiği panele konuşmacı olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, Milli sporcular Tuba Yakan, Enes Bulut, Fatma Naz Yenen katıldı. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Mehmet Zeki Kutlu'nun yaptığı panelde, Karate sporunu diğer branşlardan ayıran özellikleri ve Olimpiyatlardaki durumu konuşuldu. Kağıtspor Kulübü'nün şehre katkıları, dünü ve bugünü detaylıca konuşuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.