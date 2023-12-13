13 Ara 2023 - 12:38- Spor G:

“SAKARYA’DA ÇAMURA YATMADAN ÇİRKEFLİK YAPMADAN KAZANACAĞIZ”

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Bodrum maçı ertelenince Sakarya maçı için dostça ve iddialı mesajlar verdi

Hakan Yağcıoğlu
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“SAKARYA’DA ÇAMURA YATMADAN ÇİRKEFLİK YAPMADAN KAZANACAĞIZ” mask
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ÜLKE İÇİN DEĞERLİ BİR MAÇ…

Ertuğrul Sağlam, “Ülke futbolu için de değerli bir maç. Kulüp olarak; maç toplantılarının en son paragrafında oyuncularıma hep ‘Biz bu oyunu doğru oynayacağız. Çalmayacağız, hak gasp etmeyeceğiz, hakemi kandırarak oyun içerisinde menfaat elde etmeyeceğiz, ne kadar hak ediyorsak o kadar alacağız diyorum. Bakış açımız bu.

DOĞRU OYUNLA HAK EDEREK…

Kocaelispor şu an yıldız gibi parlıyor. Bu özelliğimizi daha da arttırarak hem sahada hem de saha dışında başarılı olacağız. Başarı için çirkeflik yapmak, bağırmak gerekmiyor. Sakaryaspor maçında da biz ‘komşuluk’ gereği, kendimize yakışan ne varsa o şekilde davranacağız. ‘Kazanmak için her yol mübah’ bize göre yol değildir. Kazanırken de doğru oyunla, güzel oyunla hak ederek kazanacağız” dedi.

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.

Eyüpspor

15

13

0

2

42

10

32

39

2.

KOCAELİSPOR

15

10

2

3

27

16

11

32

3.

Göztepe

15

9

2

4

21

8

13

29

4.

Teksüt Bandırma

15

7

5

3

18

11

7

26

5.

Sakaryaspor

15

7

5

3

22

16

6

26

6.

Bodrum FK

15

7

4

4

19

12

7

25

7.

Gençlerbirliği

15

6

6

3

18

17

1

24

8.

Ahlatcı Çorum

15

7

2

6

27

17

10

23

9.

A.Keçiörengücü

15

5

4

6

13

17

-4

19

10.

Boluspor

15

5

4

6

12

17

-5

19

11.

Manisa FK

15

4

6

5

19

16

3

18

12.

Ümraniyespor

15

5

3

7

16

19

-3

18

13.

Adanaspor

15

5

1

9

13

22

-9

16

14.

Erzurum  FK*

15

4

6

5

16

16

0

15

15.

AstorŞanlıurfa

15

3

5

7

9

21

-12

14

16.

Tuzlaspor

15

3

4

8

13

26

-13

13

17.

Bitexen Giresun

15

2

3

10

10

26

-16

6

18.

Altay*

15

1

2

12

7

35

-28

2

NOT: 1,2 Bir üst seviyeye yükselir.

3.4.5.6.7 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

16.17.18 Bir alt seviyeye düşer.

  • Yeni Malatyaspor yaşanan deprem nedeniyle yarışmacı hakları saklı kalmak koşuluyla lige katılmadı.
  • Bodrumspor sezon öncesi adını Bodrum FK olarak değiştirmiştir.
  • Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurumspor FK lisans kriterlerini yerine getiremediği için TFF Kulüp lisans kurulu tarafından 3 puan silme cezası almıştır.

15.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

16.HAFTA ERTELENEN MAÇLAR:

17.HAFTA PROGRAMI:

(Henüz erteleme kararı açıklanmadı)

# Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam, yeni, bodrum, Ankara, Deprem

13 Ara 2023 - 12:38 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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