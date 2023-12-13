“SAKARYA’DA ÇAMURA YATMADAN ÇİRKEFLİK YAPMADAN KAZANACAĞIZ”

ÜLKE İÇİN DEĞERLİ BİR MAÇ…
Ertuğrul Sağlam, “Ülke futbolu için de değerli bir maç. Kulüp olarak; maç toplantılarının en son paragrafında oyuncularıma hep ‘Biz bu oyunu doğru oynayacağız. Çalmayacağız, hak gasp etmeyeceğiz, hakemi kandırarak oyun içerisinde menfaat elde etmeyeceğiz, ne kadar hak ediyorsak o kadar alacağız diyorum. Bakış açımız bu.
DOĞRU OYUNLA HAK EDEREK…
Kocaelispor şu an yıldız gibi parlıyor. Bu özelliğimizi daha da arttırarak hem sahada hem de saha dışında başarılı olacağız. Başarı için çirkeflik yapmak, bağırmak gerekmiyor. Sakaryaspor maçında da biz ‘komşuluk’ gereği, kendimize yakışan ne varsa o şekilde davranacağız. ‘Kazanmak için her yol mübah’ bize göre yol değildir. Kazanırken de doğru oyunla, güzel oyunla hak ederek kazanacağız” dedi.
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
1.
15
13
0
2
42
10
32
39
2.
15
10
2
3
27
16
11
32
3.
15
9
2
4
21
8
13
29
4.
15
7
5
3
18
11
7
26
5.
15
7
5
3
22
16
6
26
6.
Bodrum FK
15
7
4
4
19
12
7
25
7.
15
6
6
3
18
17
1
24
8.
15
7
2
6
27
17
10
23
9.
15
5
4
6
13
17
-4
19
10.
15
5
4
6
12
17
-5
19
11.
15
4
6
5
19
16
3
18
12.
15
5
3
7
16
19
-3
18
13.
15
5
1
9
13
22
-9
16
14.
15
4
6
5
16
16
0
15
15.
15
3
5
7
9
21
-12
14
16.
15
3
4
8
13
26
-13
13
17.
15
2
3
10
10
26
-16
6
18.
15
1
2
12
7
35
-28
2
NOT: 1,2 Bir üst seviyeye yükselir.
3.4.5.6.7 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
16.17.18 Bir alt seviyeye düşer.
- Yeni Malatyaspor yaşanan deprem nedeniyle yarışmacı hakları saklı kalmak koşuluyla lige katılmadı.
- Bodrumspor sezon öncesi adını Bodrum FK olarak değiştirmiştir.
- Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurumspor FK lisans kriterlerini yerine getiremediği için TFF Kulüp lisans kurulu tarafından 3 puan silme cezası almıştır.
15.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
09/12/2023
09/12/2023
09/12/2023
Ankara Keçiörengücü
09/12/2023
10/12/2023
10/12/2023
10/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
16.HAFTA ERTELENEN MAÇLAR:
17.HAFTA PROGRAMI:
(Henüz erteleme kararı açıklanmadı)
22/12/2023
20:00
23/12/2023
13:30
23/12/2023
13:30
23/12/2023
16:00
23/12/2023
19:00
24/12/2023
13:30
24/12/2023
16:00
24/12/2023
19:00
25/12/2023
20:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.