“SAKARYA’DA ÇAMURA YATMADAN ÇİRKEFLİK YAPMADAN KAZANACAĞIZ”

ÜLKE İÇİN DEĞERLİ BİR MAÇ…

Ertuğrul Sağlam, “Ülke futbolu için de değerli bir maç. Kulüp olarak; maç toplantılarının en son paragrafında oyuncularıma hep ‘Biz bu oyunu doğru oynayacağız. Çalmayacağız, hak gasp etmeyeceğiz, hakemi kandırarak oyun içerisinde menfaat elde etmeyeceğiz, ne kadar hak ediyorsak o kadar alacağız diyorum. Bakış açımız bu.

DOĞRU OYUNLA HAK EDEREK…

Kocaelispor şu an yıldız gibi parlıyor. Bu özelliğimizi daha da arttırarak hem sahada hem de saha dışında başarılı olacağız. Başarı için çirkeflik yapmak, bağırmak gerekmiyor. Sakaryaspor maçında da biz ‘komşuluk’ gereği, kendimize yakışan ne varsa o şekilde davranacağız. ‘Kazanmak için her yol mübah’ bize göre yol değildir. Kazanırken de doğru oyunla, güzel oyunla hak ederek kazanacağız” dedi.

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1. Eyüpspor 15 13 0 2 42 10 32 39 2. KOCAELİSPOR 15 10 2 3 27 16 11 32 3. Göztepe 15 9 2 4 21 8 13 29 4. Teksüt Bandırma 15 7 5 3 18 11 7 26 5. Sakaryaspor 15 7 5 3 22 16 6 26 6. Bodrum FK 15 7 4 4 19 12 7 25 7. Gençlerbirliği 15 6 6 3 18 17 1 24 8. Ahlatcı Çorum 15 7 2 6 27 17 10 23 9. A.Keçiörengücü 15 5 4 6 13 17 -4 19 10. Boluspor 15 5 4 6 12 17 -5 19 11. Manisa FK 15 4 6 5 19 16 3 18 12. Ümraniyespor 15 5 3 7 16 19 -3 18 13. Adanaspor 15 5 1 9 13 22 -9 16 14. Erzurum FK* 15 4 6 5 16 16 0 15 15. AstorŞanlıurfa 15 3 5 7 9 21 -12 14 16. Tuzlaspor 15 3 4 8 13 26 -13 13 17. Bitexen Giresun 15 2 3 10 10 26 -16 6 18. Altay* 15 1 2 12 7 35 -28 2

NOT: 1,2 Bir üst seviyeye yükselir. 3.4.5.6.7 Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 16.17.18 Bir alt seviyeye düşer.

Yeni Malatyaspor yaşanan deprem nedeniyle yarışmacı hakları saklı kalmak koşuluyla lige katılmadı.

Bodrumspor sezon öncesi adını Bodrum FK olarak değiştirmiştir.

Altay, Bitexen Giresunspor ve Erzurumspor FK lisans kriterlerini yerine getiremediği için TFF Kulüp lisans kurulu tarafından 3 puan silme cezası almıştır.

15.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

16.HAFTA ERTELENEN MAÇLAR:

17.HAFTA PROGRAMI:

(Henüz erteleme kararı açıklanmadı)