“Ben hem Sakaryalı hem Kocaeliliyim”

HEM SAKARYALI, HEM KOCAELİLİ…
TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, Kocaelispor-Sakaryaspor derbisinin olayların gerisinde kaldığını belirterek, “Ben Sakarya doğumlu, Gölcük’te yetişen biri olarak dışarıdan ne gördüğümü söyleyeyim; Sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin en değerli maçlarından biri oynanacak. İnsanların kalbini farklı hissettiren, sadece Sakarya ve Kocaelililerin değil; başka illerden de taraftarların sonucunu merakla beklediği bir maç. İki taraf da bunu daha değerli hale getirmeli. Ama biz en değersiz hale getiriyoruz. Olaylarıyla anılan maça çeviriyoruz. Lütfen bu kez böyle olmasın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.