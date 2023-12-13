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“Ben hem Sakaryalı hem Kocaeliliyim”

3 Olimpiyat, 5 Dünya ve 5 Avrupa şampiyonası anlatan duayen spikerimiz, milli yorumcumuz Erdoğan Arıkan’dan da anlamlı mesaj geldi

Hakan Yağcıoğlu
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“Ben hem Sakaryalı hem Kocaeliliyim” mask

HEM SAKARYALI, HEM KOCAELİLİ…

TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, Kocaelispor-Sakaryaspor derbisinin olayların gerisinde kaldığını belirterek, “Ben Sakarya doğumlu, Gölcük’te yetişen biri olarak dışarıdan ne gördüğümü söyleyeyim; Sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin en değerli maçlarından biri oynanacak. İnsanların kalbini farklı hissettiren, sadece Sakarya ve Kocaelililerin değil; başka illerden de taraftarların sonucunu merakla beklediği bir maç. İki taraf da bunu daha değerli hale getirmeli. Ama biz en değersiz hale getiriyoruz. Olaylarıyla anılan maça çeviriyoruz. Lütfen bu kez böyle olmasın” dedi.
# Erdoğan Arıkan, Kocaelispor, türkiye, TRT Spikeri Erdoğan Arıkan

13 Ara 2023 - 12:48 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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