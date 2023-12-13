Barış Alıcı: “Ben taraftarımıza sus demedim, öpücük yolladım”

Bandırma maçında tribünlere koyarak eliyle sus işareti yapıldığı zannedilen ve bundan rahatsız olan ve şu ana kadar takımın gizli kahramanı olarak önemli işlere imza atan Körfezli futbolcumuz Barış Alıcı, sosyal medyadaki eleştiriler sonrasında “Ben sus demedim, kendi taraftarıma böyle bir şey yapmam. Sanırım kimileri arkadan yanlış görmüşler. Ben taraftarımıza öpücük gönderdim. İçim rahat” dedi…

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