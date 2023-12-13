13 Ara 2023 - 14:03- Spor G:

Barış Alıcı: “Ben taraftarımıza sus demedim, öpücük yolladım”

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Barış Alıcı: “Ben taraftarımıza sus demedim, öpücük yolladım” mask

Bandırma maçında tribünlere koyarak eliyle sus işareti yapıldığı zannedilen ve bundan rahatsız olan ve şu ana kadar takımın gizli kahramanı olarak önemli işlere imza atan Körfezli futbolcumuz Barış Alıcı, sosyal medyadaki eleştiriler sonrasında “Ben sus demedim, kendi taraftarıma böyle bir şey yapmam. Sanırım kimileri arkadan yanlış görmüşler. Ben taraftarımıza öpücük gönderdim. İçim rahat” dedi…
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13 Ara 2023 - 14:03 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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