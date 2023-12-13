Barış Alıcı: “Ben taraftarımıza sus demedim, öpücük yolladım”

Bandırma maçında tribünlere koyarak eliyle sus işareti yapıldığı zannedilen ve bundan rahatsız olan ve şu ana kadar takımın gizli kahramanı olarak önemli işlere imza atan Körfezli futbolcumuz Barış Alıcı, sosyal medyadaki eleştiriler sonrasında “Ben sus demedim, kendi taraftarıma böyle bir şey yapmam. Sanırım kimileri arkadan yanlış görmüşler. Ben taraftarımıza öpücük gönderdim. İçim rahat” dedi…
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Bandırma maçında tribünlere koyarak eliyle sus işareti yapıldığı zannedilen ve bundan rahatsız olan ve şu ana kadar takımın gizli kahramanı olarak önemli işlere imza atan Körfezli futbolcumuz Barış Alıcı, sosyal medyadaki eleştiriler sonrasında “Ben sus demedim, kendi taraftarıma böyle bir şey yapmam. Sanırım kimileri arkadan yanlış görmüşler. Ben taraftarımıza öpücük gönderdim. İçim rahat” dedi…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.