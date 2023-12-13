Ligler ne zaman başlayacak? Mehmet Büyükekşi açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Trendyol Süper Lig'de hakem Halil Umut Meler'e karşı yapılan yumruklu saldırı sonrasında tüm liglerde maçlar süresiz olarak ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında Riva'da kamuoyuna bilgilendirme yapıyor.



Büyükekşi liglerin 19-20-21 Aralık'ta kaldığı yerden yeniden başlayacağını duyurdu.

TFF tarafından gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 14.15'te başladı.

Mehmet Büyükeşi'nin açıklamalarından satır başları: (Güncelleniyor)

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez."

'ORANTISIZ BASKIYA İZİN VERMEYİZ'

"Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu tutumun içinde asla şiddete yer yoktur. Ankaragücü - Rizespor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içi ya da dışında benzeri bir olayda sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun önemli bir parçası olan hakemlerimize saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz..."

'LİGLER 19 ARALIK'TA BAŞLAYACAK'

''19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak. Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz.''

'TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPMIŞTIR'

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz."

ANKARAGÜCÜ NE CEZA ALACAK?

''PFDK Ankaragücü kararını perşembe günü açıklar. Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek.''

'HAKEMLER MUTABIK KALDI'

''Hakemlerin dün yaptığı resmi bir açıklamaları var. Hepimiz insanız, önce bunu düşünmemiz lazım. İnsan psikolojisi... O günkü ruh halleri gerçekten çok kötüydü. Biz de yeniden başlatma kararını alırken gerek kamuoyunun gerekse hakemlerimizin bu konudaki tutumlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Dün, Ankara'da hakemlerimize uzun bir konuşma yaptık, onlar da saygı gösterdiler, mutabık kaldılar.''

HALİL UMUT MELER DEVAM EDECEK Mİ?

''Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."