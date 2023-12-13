Yılbaşında mekanlar ne zamana kadar açık olacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayının ikinci encümen toplantısı Birinci Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen başkanlığında gerçekleştirildi. Encümende Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi üzerine kent genelindeki eğlence merkezilerinin yılbaşı gecesi için kapanış saatiyle ilgili düzenlemeye gidildi. Ayrıca haftalık düzenlenen encümende Başiskele’de bulunan iş yerleri için açık teklif usulü kiralama ihalesi gerçekleşti. Kirama ihalesi düzenlenen iş yeri için mevcut işletmecileri tarafından teklif verildi. Yahya Kaptan Dolunay Sokaktaki kafeteryayla yine aynı noktadaki çay bahçesi ve İzmit Erenler Mahallesinde bulunan sosyal tesisinin kiralama ihalesi için tarih belirlendi.

İŞLETMELER İÇİN KİRALAMA İHALESİ

Başiskele Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan unlu mamuller üretim satış yerinin mevcut işletmecisi Turan Mutay 5 bin 50 TL+ KDV teklifte bulundu. Yine Başiskele’de bulunan lokanta için mevcut işletmeci İsmail Yinelek 4 bin 770 TL+KDV teklif verdi. Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesinde bulunan taksi durak yeri için Serhat Kurnaz, Mustafa Yaraş, Ali Demir, Alaettin Çırak Burçin Bıçakçı, Zülfiye Ekinci, İsmail Kanpara adına Serhat Kurnaz 4 bin 800 TL + KDV teklif verdi.

YILBAŞI GECESİ MEKÂNLAR 03.30’A KADAR AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi üzerine kent genelindeki farklı uygulamaların tereddütlere yol açmaması, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için yılbaşı gecesi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapanış saatleri ile ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre 31 Aralık 2023 Pazar gecesi faaliyet göstermek isteyen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin saat 03.30’a kadar açık olması kararlaştırıldı.