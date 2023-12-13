Batan yüzer havuzdaki 24 kişi işte böyle kurtarıldı

Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan bir özel tersaneye korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 24 personel kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli’ndeki bir özel tersaneye ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında batmış olup görevli 24 personel kurtarılmıştır. Çevre kirliliği raporlanmayan olayla ilgili Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca gerekli işlemler ve idari tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.