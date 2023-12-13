13 Ara 2023 - 15:19- Asayiş G:

Batan yüzer havuzdaki 24 kişi işte böyle kurtarıldı

Başiskele ilçesinde bulunan bir özel tersaneye ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Batan yüzer havuzun içerisinde bulunan 24 personelin kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Batan yüzer havuzdaki 24 kişi işte böyle kurtarıldı mask

Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan bir özel tersaneye korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 24 personel kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli’ndeki bir özel tersaneye ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında batmış olup görevli 24 personel kurtarılmıştır. Çevre kirliliği raporlanmayan olayla ilgili Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca gerekli işlemler ve idari tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.
# sosyal medya, sevk edildi, sağlık, Başiskele

13 Ara 2023 - 15:19 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.338.489 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL