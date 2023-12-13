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Hüseyin Erol’dan Emre Andız’a ziyaret

İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı olan Emre Andız’a ziyarette bulundu

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Hüseyin Erol’dan Emre Andız’a ziyaret mask

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, yine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olan CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız’a ziyarette bulundu.

BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLDU

Erol ve Andız birlik mesajı vererek birlikte fotoğraf verdi. Mahalle temsilcilerine ziyarette bulunmaya devam eden Hüseyin Erol, İzmit’te birleştirici güç olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Andız, Hüseyin Erol’un yaptığı ziyaret için teşekkür etti.
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13 Ara 2023 - 15:26 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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