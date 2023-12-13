Hüseyin Erol’dan Emre Andız’a ziyaret

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, yine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olan CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız’a ziyarette bulundu.
BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLDU
Erol ve Andız birlik mesajı vererek birlikte fotoğraf verdi. Mahalle temsilcilerine ziyarette bulunmaya devam eden Hüseyin Erol, İzmit’te birleştirici güç olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Andız, Hüseyin Erol’un yaptığı ziyaret için teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.