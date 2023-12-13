4 gün boyunca Dilovası’nda sergilenecek

Dilovası Belediyesi organizasyonu ile gerçekleşecek ve 4 gün ücretsiz olarak sergilenecek Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler Sergisi 14-15-16-17 Aralık tarihlerinde saat 10:00 ile 20:00 saatleri arası Dilovası Belediyesi Kültür Düğün Salonu’nda sergilenecek.

TÜM DİLOVALILARI DAVET ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak, Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V) kutsal emanetlerini Dilovası’na getirmenin, Dilovalılarla ile buluşturmanın bu maneviyatı yaşamak ve yaşatmanın sevincini yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin ile ilgili olan her şey bizim için çok değerlidir. Dilovalı hemşerilerimi kutsal emanetleri ziyarete davet ediyorum” dedi.