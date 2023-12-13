Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, iş hayatında yer almak isteyen kadınları destekleyecekleri Bağ Projesi’ni Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte Restoran ve Kafe’de bugün gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, basın mensupları ve davetliler katılım gösterdi.

BAŞİSKELELİ KADINLARA BÜYÜK DESTEK

Başiskele Belediye Başkanı olarak ilçedeki kadınlara büyük destekler veren M. Yasin Özlü, KALE Modeli ile Başiskeleli kadınlara yönelik yaptığı Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, eğitimler, seminerler, etkinliklerin yanı sıra Bağ Projesi’ni de ilçede hayata geçiriyor. İş hayatında yer almak isteyen kadınların girişimcilik yolu ile iş hayatına dahil olmasının ve dönüşmesinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen Bağ Projesi’nin detaylarını Başkan Özlü açıkladı.

"BAŞİSKELELİ KADINLARIMIZ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK"

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü toplantıda yaptığı konuşmada KALE Modeli ile kadın ve aileye her alanda destek verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“İşimiz hep güzel ve güzelliklerle ilgili. Hepinizin de bildiği üzere 2022 yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ ilan etmiştik ve bu kapsamda ilk olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduk. Kadın ve aile çalışmalarımızı tek bir çatı altında toplayan KALE Modeli’mizi bir marka haline getirdik. Bu çatı altında birçok projemizi kadınlarımızın hizmetine sunduk. Diyetisyen ve Psikolojik destek hizmetleriyle Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, aile yapısını sağlamlaştıran eğitimler ile Aile Akademisi, Anne- Çocuk Gelişim Atölyeleri, Konumuz Aile mottosuyla da aileyi odağına alan seminer ve söyleşi programları gerçekleştiriyoruz.

Bugün de burada Bağ Projesi’ni ilçemizde hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kale gibi sağlam aileler elbette güçlü kadın ve güçlü toplumla olur. Her zaman başımızın tacı olan kadınlarımızın emeklerinin gerçek değere ulaşarak kadınlarımızın daha da güçlenmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bağ projemiz ile inşallah girişimci ve çalışkan kadınlarımız iş hayatında daha fazla yer bulacak, kendi işyerlerini açabilecekler ve iş hayatına bağlanacaklar.”

Kocaeli’ye ve Türkiye’ye örnek sonuçlar çıkaracaklarını umut ettiği projenin Başiskeleli kadın girişimcilere fark yaratacağını vurgulayan Başkan Özlü, projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

PROJENİN BÜYÜMESİ VE EĞİTMENLERLE BAŞARILI BİR NOKTAYA GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı ise kadın istihdamını artırmak için yola çıktıklarını açıklayarak, “Bu projenin daha kıymetli yerlere varacağının inancındayız. Projenin büyümesi ve eğitmenlerle başarılı bir noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Biz hayali olan her kadının ele ele vererek aralarında bir bağ olsun, bu bağ büyüsün, daha sonra istihdamla çok güzel noktalara ulaşsın istiyoruz.” dedi.

STK’lar olarak her alanda kadına destek olduklarını söyleyen Nihan Çakıcı, destekleri sebebiyle Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür ederek hakkında detaylı bilgileri de açıkladı.

SON BAŞVURU 27 ARALIK 2023

Bağ Projesi kapsamında Başiskeleli kadınlar, kendi girişimcilik projelerini hazırlayarak başvurularını 13 Aralık-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapacaklar. Ön eleme komitesi tarafından belirlenen jüri heyeti, Başiskele Belediyesi ve noter yetkilileriyle bir araya gelerek başvuruları değerlendirecek. Daha sonra uygun görülen projeler denetlenecek ve proje sahipleri 7 haftalık eğitime tabi tutulacak. Eğitimler, 5 Ocak’ta başlayacak ve 16 Şubat’ta sona erecek.

İLK ÜÇ PROJEYE BÜYÜK PARA ÖDÜLÜ

Proje kapsamında dereceye giren kadınlara para ödülü de verilecek. Başiskele Belediyesi tarafından birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verilecek.