Cumhurbaşkanı Erdoğan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti

Bakan Yerlikaya'nın ziyaretinde hakem Halil Umut Meler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok üzgün olduklarını, böyle bir şeyi görmenin ve izlemenin kendilerini ziyadesiyle üzdüğünü belirtti. Erdoğan, "Gerek Adalet Bakanı, gerek İçişleri Bakanına ve ilgili tüm arkadaşlarımıza gerekli olan neyse süratle yapmaları gerektiğini söyledim" diyerek, hakem Meler'in sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Temennimiz bir daha yaşanmaması"

İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Şiddetin her türlüsünü kınadığımızı biliyorsunuz ama Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet, hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum, süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz harekete geçti ve hep birlikte gereği yapıldı. Kıymetli hakemimize ve maçta görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aziz milletimizle birlikte temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Arkadaşlar sporu niçin yapıyoruz; sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu. Spordaki rekabeti biz niçin arzu ediyoruz, fair play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Tekrar kınıyorum. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Adalete inanıyoruz. Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım. Bir daha da böyle bir sonuç yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.