Körfez'de 202 m² arsa mahkemeden satılık

2023/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Kalburcu(Şyulandırma) Mah./Köy, Kirazlıyalı Mevkii, 1327 Ada, 3 Parsel,
Adresi : Körfez İlçesi, Kalburcu Şuyulandırma Mah. 1327 Ada 3 Parsel, Körfez/Kocaeli
Yüzölçümü : 202 m2
Tapu Niteliği :Arsa
İmar Durumu :Kocaeli ili Körfez İlçesi, Kalburcu Ş. Mahallesi 1327 ada 3 parsel Körfez Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ticaret Alanı” kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları Taks:0,40 Kaks:1,20 olup blok nizam 3 kat müsaadelidir.
Kıymeti : 1.067.372,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:27
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Kalburcu(Şuyulandırma) Mah/Köy, Kirazlıyalı Mevkii, 1327 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Körfez İlçesi, Kalburcu Şuyulandırma Mah. 1327 Ada 4 Parsel, Körfez/Kocaeli
Yüzölçümü : 244 m2
Tapu Niteliği :Betonarme iki katlı bina ve arsası
İmar Durumu :Kocaeli ili Körfez İlçesi, Kalburcu Ş. Mahallesi 1327 ada 4 parsel Körfez Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanı” kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları Taks:0,40, Kaks:1,20 olup blok nizam 3 kat müsaadelidir.
Kıymeti : 1.935.340,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:59
09/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.