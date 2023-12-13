Körfez'de 202 m² arsa mahkemeden satılık

T.C. KÖRFEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Kalburcu(Şyulandırma) Mah./Köy, Kirazlıyalı Mevkii, 1327 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Körfez İlçesi, Kalburcu Şuyulandırma Mah. 1327 Ada 3 Parsel, Körfez/Kocaeli

Yüzölçümü : 202 m2

Tapu Niteliği :Arsa

İmar Durumu :Kocaeli ili Körfez İlçesi, Kalburcu Ş. Mahallesi 1327 ada 3 parsel Körfez Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ticaret Alanı” kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları Taks:0,40 Kaks:1,20 olup blok nizam 3 kat müsaadelidir.

Kıymeti : 1.067.372,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Kalburcu(Şuyulandırma) Mah/Köy, Kirazlıyalı Mevkii, 1327 Ada, 4 Parsel,

Adresi : Körfez İlçesi, Kalburcu Şuyulandırma Mah. 1327 Ada 4 Parsel, Körfez/Kocaeli

Yüzölçümü : 244 m2

Tapu Niteliği :Betonarme iki katlı bina ve arsası

İmar Durumu :Kocaeli ili Körfez İlçesi, Kalburcu Ş. Mahallesi 1327 ada 4 parsel Körfez Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanı” kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları Taks:0,40, Kaks:1,20 olup blok nizam 3 kat müsaadelidir.

Kıymeti : 1.935.340,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:59

09/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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