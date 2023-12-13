İzmit'te (3/20 hisseli) daire icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2021/26816 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/26816 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

(BORÇLUNUN 3/20 HİSSESİ SATILACAK) Kocaeli İzmit Kadıköy Mah. 2834 Ada 33 Parsel 1. Normel Kat 3. nolu mesken vasıflı taşınmazda borçlunun 3/20 hissesi satışa çıkartılmıştır.

Tapu kaydında kıymetine olumsuz etki edecek bir unsur görülmemiştir. Parsel üzerinde 4 katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı ana taşınmaz üzerinde, 1. katta konumlu, 3220/18900 arsa paylı, 3 bağımsız bölüm numaralı, Mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın çevresinde yapılaşma ve nüfus yüksek seviyededir. Merkezi bir konumda olup, Bağdat Caddesinin hastane tarafının ilk kesimlerine göre 2-3 iç parsel konumdadır. Merkeze yürüme mesafesinde yer almaktadır. Ulaşım imkanları iyidir. Gündelik ihtiyaçlara yürüyüş mesafesindedir. Kocaeli Adliyesi Ek Binası ve 28 Haziran Ortaokulu?na yakın konumdadır. Taşınmaz hali hazırda zemin + 3 normal katlı, 1968 yılında inşa edilmiş binada yer almaktadır. Bina toplam 7 adet meskenden oluşmaktadır. Eski ve bakımsız bir bina durumdadır. Taşınmaz binanın 1. Normal katında yer almakta olup, yerinde yapılan incelemede, dairenin kapalı olması sebebi ile, iç inşai kalitesi ve içindeki ikamet durumu tespit edilememiştir. Dışarıdan yapılan incelemelerde taşınmazın net 73 m2, brüt 82 m2 dolaylarında bir daire olduğu tahmin edilmiştir. Daire içine girilemediği için, binanın genel vaziyeti de dikkate alınarak, genel olarak eski ve vasat bir daire olduğu varsayılmıştır. ( Taşınmazın yer aldığı katta 2 daire bulunmakta olup, bina dışından yapılan ölçümde taban oturumu yaklaşık 164 m2 olduğundan, taşınmazın bina ortak alanları dahil brüt yaklaşık 82 m2 olduğu kanaatine varılmıştır. Alan tespiti yaklaşık olarak yapılmıştır) Belediye idaresinden yapılan sorgulamaya göre, taşınmazın 16.04.1968 tarihli ve 4/199 nolu Yapı Ruhsatı olduğu, 1999 Marmara Depreminde orta hasar aldığı, hasar sebebi ile onarım güçlendirme gördüğü, 31.12.2012 tarihli, 295 nolu Onarım Güçlendirme İskanı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 2019 yılında imar barışından faydalanarak kat mülkiyetine geçmiştir.Belediye arşivinde kat irtifakına esas mimari proje yoktur. Bu sebeple projesi üzerinden konum tespiti yapılamamıştır. Keşif esnasında görülen ve borçlunun ikamet ettiği dairenin, kat ve kat içerisindeki konumunun tapu sicili ile uyumlu olduğu varsayılmıştır. Taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1.000 ölçekli NİP dahilinde, Ticaret Alanında kalmaktadır. Bitişik Nizam, Hmax: 3 kat yapılaşma koşullarına haizdir. Parselin bulunduğu sokağın 2023 yılına ait vergiye esas arsa rayiç değeri 726,59 TL/m² olaLACAK) Kocaeli İzmit Kadıköy Mah. 2834 Ada 33 Parsel 1. Normel Kat 3. nolu mesken vasıflı taşınmazda borçlunun 3/20 hissesi satışa çıkartılmıştır. Tapu kaydında kıymetine olumsuz etki edecek bir unsur görülmemiştir. Parsel üzerinde 4 katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı ana taşınmaz üzerinde, 1. katta konumlu, 3220/18900 arsa paylı, 3 bağımsız bölüm numaralı, Mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın çevresinde yapılaşma ve nüfus yüksek seviyededir. Merkezi bir konumda olup, Bağdat Caddesinin hastane tarafının ilk kesimlerine göre 2-3 iç parsel konumdadır. Merkeze yürüme mesafesinde yer almaktadır. Ulaşım imkanları iyidir. Gündelik ihtiyaçlara yürüyüş mesafesindedir. Kocaeli Adliyesi Ek Binası ve 28 Haziran Ortaokulu?na yakın konumdadır. Taşınmaz hali hazırda zemin + 3 normal katlı, 1968 yılında inşa edilmiş binada yer almaktadır. Bina toplam 7 adet meskenden oluşmaktadır. Eski ve bakımsız bir bina durumdadır. Taşınmaz binanın 1. Normal katında yer almakta olup, yerinde yapılan incelemede, dairenin kapalı olması sebebi ile, iç inşai kalitesi ve içindeki ikamet durumu tespit edilememiştir. Dışarıdan yapılan incelemelerde taşınmazın net 73 m2, brüt 82 m2 dolaylarında bir daire olduğu tahmin edilmiştir. Daire içine girilemediği için, binanın genel vaziyeti de dikkate alınarak, genel olarak eski ve vasat bir daire olduğu varsayılmıştır. ( Taşınmazın yer aldığı katta 2 daire bulunmakta olup, bina dışından yapılan ölçümde taban oturumu yaklaşık 164 m2 olduğundan, taşınmazın bina ortak alanları dahil brüt yaklaşık 82 m2 olduğu kanaatine varılmıştır. Alan tespiti yaklaşık olarak yapılmıştır) Belediye idaresinden yapılan sorgulamaya göre, taşınmazın 16.04.1968 tarihli ve 4/199 nolu Yapı Ruhsatı olduğu, 1999 Marmara Depreminde orta hasar aldığı, hasar sebebi ile onarım güçlendirme gördüğü, 31.12.2012 tarihli, 295 nolu Onarım Güçlendirme İskanı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 2019 yılında imar barışından faydalanarak kat mülkiyetine geçmiştir.Belediye arşivinde kat irtifakına esas mimari proje yoktur. Bu sebeple projesi üzerinden konum tespiti yapılamamıştır. Keşif esnasında görülen ve borçlunun ikamet ettiği dairenin, kat ve kat içerisindeki konumunun tapu sicili ile uyumlu olduğu varsayılmıştır. Taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1.000 ölçekli NİP dahilinde, Ticaret Alanında kalmaktadır. Bitişik Nizam, Hmax: 3 kat yapılaşma koşullarına haizdir. Parselin bulunduğu sokağın 2023 yılına ait vergiye esas arsa rayiç değeri 726,59 TL/m² olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Kadıköy Mah Ali Rıza Efendik Sok No:5 D:3İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 189 m2 Arsa Payı : 3220/18900

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.Kıymeti : 105.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 06/03/2019 Tarihli yönetim planı ve haciz şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:30

29/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.