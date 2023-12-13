Filistin bağışları Kızılay’a verildi

İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 5-D Sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Derya Münevver Barış rehberliğinde ve ailelerinin de desteğiyle Filistin’e destek amacıyla kendilerinin yaptıkları broş, kitap ayracı,çanta,bileklik gibi ürünleri satarak kazandıkları parayı Filistin’e ulaştırmak üzere Kızılay’a bağışlandı. Kermeste öğrenciler Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, Kızılay İl Temsilcisi İbrahim Pay katıldı.
“İNSANLIK ADINA…”
Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Akmenşen: “ Sizin küçük yüreklerinizin Gazze’deki mazlumlar için çarpıyor olması ve onlar için burada bir şeyler yapıyor olmanızın mutluluğu tarif edilemez. Bu hassasiyetinizden dolayı hepiniz tebrik ediyorum. Bu etkinliğin oluşmasında emeği geçen başta okul müdürünüz, öğretmenleriniz ve hazırlıklarda sizlerden desteklerini esirgemen ailelerinize teşekkür ediyorum. İnşallah küçük ama insanlık adına merhamet, şefkat dolu dev yürekleriniz dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.