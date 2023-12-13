Aday adayı Köşker, Kocaeli Bilecikliler Derneği’ni ağırladı

Dernek Başkanlığına yeni seçilen Kaflı ve ekibi yeniden Belediye Başkanlığına talip olan Köşker’e başarı dileklerini ilettiler. Köşker’i İMES OSB’de bulunan Çelik Halat fabrikasında ziyaret eden Bilecikliler, başkanlığı döneminde dernek ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olan Köşker’in 2024 seçimleri içinde aday adayı olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek yapacakları faaliyetlere dair bilgi verdiler.
GEBZE VE BİLECİK TARİH VE KÜLTÜR ŞEHİRLERİDİR
Adnan Köşker ise Bilecik’in kültür ve medeniyet tarimizde önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, “Desteklerini her zaman üzerimde hissettiğim derneğimizin Başkanı sayın Zafer Kaflı ve kıymetli yöneticilerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Sağolsunlar, varolsunlar… Tüm Bilecik’e buradan selam olsun. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu Bilecik şehrimiz tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Aynı şekilde Gebze’mizde her yöreden insana ev sahipliği yaparak bizlerin ortak buluşma noktası olmuştur. Gebze’de tarihte önemli bir misyon üstlenmiştir. Belediye başkanlığı dönemimizde Hünkar’a vefa programı, Fatih’in fermanları kitabı, Çoban Mustafa Paşa çalışmaları başta olmak üzere kentimizin tarihini ön plana çıkaran çalışmalara imza atmıştık. Gebze’yi tarih ve kültür şehri olarak yeni dönemde de vizyona taşımak istiyoruz. Bu çalışmalarımızda STK’larımızda bize güç katacaktır.”dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.