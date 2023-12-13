Köfteciyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı!

Olay, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. ile dükkan sahibi Hakan S. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.G., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak Hakan S.’ye ateş etti. Sol bacağından vurulan Hakan S. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan S., hastaneye götürüldü. Hakan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İkili arasındaki tartışmanın alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öğrenildi. B.G. ile Hakan S.’nin ise eskiden ortak olduğu öğrenildi. Öte yandan B.G.’nin olaydan önce Hasan S.’yi telefonla arayarak tehdit ettiği bildirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.