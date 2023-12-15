T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ İLANI

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2023/101 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/101 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 104 Ada, 9 Parsel, Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kara ...

Adresi : Karaağaç Mahallesi Tarla Meki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.390,72 m2

Kıymeti : 551.958,35 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri