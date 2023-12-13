13 Ara 2023 - 19:49- Asayiş G:

KOÜ'lü Revna hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi İktisat 2.sınıf öğrencisi Revna Yaldız hayatını kaybetti

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Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Revna Yaldız hayatını kaybetti. Acı haberi, üniversite öğrencilerinin yönettiği Kocaeli Üniversitesi KOÜeven adresi paylaştı. 

13 Ara 2023 - 19:49 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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