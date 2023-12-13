18 kural ihlali tespit edildi: 141 puan silme cezası verildi

Galler Premier Lig ekiplerinden Pontypridd United büyük bir cezayla karşı karşıya.
2022/23 sezonundan bu yana uygun olmayan futbolcuları oynatmak, maaşları ödememek ve kadro kayıt kurallarını doğru yapmamaktan suçlu bulunanan Pontypridd United'a ertelemeli olarak 141 Puan Silme Cezası verildi.
Bu sezon için 6 puan silineceği açıklanırken 2024/25 sezonunun sonuna kadar ihlalin tekrarlanması halinde 135 puanlık cezanın da devreye gireceği belirtildi.
Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Pontypridd United'a yönelik soruşturma, oyuncuların sözleşme ihlalleriyle ilgili yaptığı şikayet sonrasında başlatıldı. Soruşturma sonunda kulübe ceza verilmesi kararı çıktı." denildi.
Yapılan incelemelerde Pontypridd United'ın 18 kez kural ihlali yaptığı belirtildi. Galler ekibinin oyunculara sözleşmelerden doğan haklarını vermediği ve borçlarını ödemediği aktarıldı.
Soruşturmadan önce Pontypridd United, Galler Kupası'ndan ihraç edilirken bir diğer yerel kupa Nathaniel MG Cup'ta mücadele etmesine izin verildi.
Puan silme cezasının ardından son sıraya gerileyen Pontypridd United'ın 7 puanı bulunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.