Ali Kokrmaz’dan KOÜ Rektörü Cantürk’e ziyaret 

Kocaeli’de eğitim konusunda başarıları ile bilinen Bilgi Köprüsü ve Kocaeli BİLNET Okulları kurucusu Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü rektörlük binasında ziyaret etti. Korkmaz, KOÜ Rektörü Cantürk ile eğitim konusunda bilgi alışverişi yaptı. Cantürk, Korkmaz’ın yaptığı ziyaret için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.