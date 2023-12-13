- Eğitim

Ali Kokrmaz’dan KOÜ Rektörü Cantürk’e ziyaret 

Bilgi Köprüsü ve Kocaeli BİLNET Okulları kurucusu Ali Korkmaz, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü ziyaret etti

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Ali Kokrmaz’dan KOÜ Rektörü Cantürk’e ziyaret  mask

Kocaeli’de eğitim konusunda başarıları ile bilinen Bilgi Köprüsü ve Kocaeli BİLNET Okulları kurucusu Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü rektörlük binasında ziyaret etti. Korkmaz, KOÜ Rektörü Cantürk ile eğitim konusunda bilgi alışverişi yaptı. Cantürk, Korkmaz’ın yaptığı ziyaret için teşekkür etti.
# eğitim

13 Ara 2023 - 20:06 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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