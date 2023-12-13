Ali Kokrmaz’dan KOÜ Rektörü Cantürk’e ziyaret 

Kocaeli’de eğitim konusunda başarıları ile bilinen Bilgi Köprüsü ve Kocaeli BİLNET Okulları kurucusu Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü rektörlük binasında ziyaret etti. Korkmaz, KOÜ Rektörü Cantürk ile eğitim konusunda bilgi alışverişi yaptı. Cantürk, Korkmaz’ın yaptığı ziyaret için teşekkür etti.