İzmitli Türkçüler'den alkışlatan hareket! Şehit Eril Alperen Emir için toplandılar

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir çok siyasi partinin sadece sosyal medya paylaşımı yaptığı şehitle ilgili kentte yakın bir zamanda seslerini duyurmaya başlayan İzmitli Türkçüler tepki gösterdi. Sloganlar eşliğinde Sabri Yalım Parkında buluşan gençler şehit için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra basın açıklaması yaptı. Şehidin ruhuna okunan Fatiha'nın ardından her şehit haberinde burada olup tepki göstereceklerini ifade eden gençler "şehitleri normalleşmesine müsade etmeyeceğiz" dedi. Çevredeki vatandaşların beğenisini toplayan gençlerin hareketini vatandaşlar alkışladı.



ŞEHİT VERDİĞİMİZ HER GÜN SOKAKTA OLACAĞIZ

Recep Mert tarafından okunan açıklamada "Bugün burada Piyade Teğmen Eril Alperen Emir başta olmak üzere; kanla kurduğumuz vatanımızın tüm şehitleri, bağrı yanık anaları için toplanmış bulunmaktayız. Türkçüler olarak hiçbir şehidimizin adını unutmayacak, şehit verdiğimiz her gün sokakta olacağız. Bu vesileyle, tüm İzmit halkına şehitlerimize sahip çıkmak için tekrardan çağrı yapıyoruz.",