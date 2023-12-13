- Yaşam

Başkan Hürriyet, geleneği devam ettirdi!

Emeğe ve alın terine büyük değer veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Üçyol ve Bekirdere’de sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen emekçilere eşlik ederek kolaylıklar diledi

HABER MERKEZİ
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Başkan Hürriyet, geleneği devam ettirdi! mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde emekçilerle bir araya gelme geleneğini sürdürüyor. Başkan Hürriyet, işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilerle buluştu. Emeğin ve alın terinin kıymetini çok iyi bilen Başkan Hürriyet, Üçyol ve Bekirdere’de emekçilere poğaça ve meyve suyu ikram ederek ‘kolay gelsin" dileklerini iletti. Bölgeye gelen ikram aracından emekçilere çorba dağıtımı yapıldı.

VATANDAŞLARDAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Başkan Hürriyet’e programda; STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Nurullah Özer, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için bekleyen emekçi vatandaşlar da geleneksel hale gelen bu davranışı için Başkan Hürriyet’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet

13 Ara 2023 - 20:48 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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