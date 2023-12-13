Başkan Hürriyet, geleneği devam ettirdi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde emekçilerle bir araya gelme geleneğini sürdürüyor. Başkan Hürriyet, işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilerle buluştu. Emeğin ve alın terinin kıymetini çok iyi bilen Başkan Hürriyet, Üçyol ve Bekirdere’de emekçilere poğaça ve meyve suyu ikram ederek ‘kolay gelsin" dileklerini iletti. Bölgeye gelen ikram aracından emekçilere çorba dağıtımı yapıldı.
VATANDAŞLARDAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
Başkan Hürriyet’e programda; STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Nurullah Özer, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın eşlik etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için bekleyen emekçi vatandaşlar da geleneksel hale gelen bu davranışı için Başkan Hürriyet’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.