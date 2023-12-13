Doğantepe’de Ufuk Öğütveren bereketi

Öğütveren hocam 30 yıllık arkadaşım, dostum. Ufuk hoca değeri bilinmemiş bir teknik adamdır. Açıklamasında “Doğantepe ekibiyle zoru başarmak için taşın altına elimizi koyduk ve ilk çıktığımız Dilovası deplasmanından 5-2 galip gelerek benim ve ekibinin ilk maçımızı 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğantepe’de ligin ikinci yarısıyla göreve başladığımız bu zorlu lig maratonunda genç kadromuzla birlikte zoru başarmak için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi. Hocam için ben de dua ediyorum…

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