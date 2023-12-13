Doğantepe’de Ufuk Öğütveren bereketi

Öğütveren hocam 30 yıllık arkadaşım, dostum. Ufuk hoca değeri bilinmemiş bir teknik adamdır. Açıklamasında “Doğantepe ekibiyle zoru başarmak için taşın altına elimizi koyduk ve ilk çıktığımız Dilovası deplasmanından 5-2 galip gelerek benim ve ekibinin ilk maçımızı 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğantepe’de ligin ikinci yarısıyla göreve başladığımız bu zorlu lig maratonunda genç kadromuzla birlikte zoru başarmak için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi. Hocam için ben de dua ediyorum…
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Öğütveren hocam 30 yıllık arkadaşım, dostum. Ufuk hoca değeri bilinmemiş bir teknik adamdır. Açıklamasında “Doğantepe ekibiyle zoru başarmak için taşın altına elimizi koyduk ve ilk çıktığımız Dilovası deplasmanından 5-2 galip gelerek benim ve ekibinin ilk maçımızı 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğantepe’de ligin ikinci yarısıyla göreve başladığımız bu zorlu lig maratonunda genç kadromuzla birlikte zoru başarmak için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi. Hocam için ben de dua ediyorum…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.