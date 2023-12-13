13 Ara 2023 - 21:30- Siyaset G:

MHP Kocaeli'den Gergerlioğlu'na tepki!

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MHP Kocaeli'den Gergerlioğlu'na tepki! mask

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Gergerlioğlu! Terbiyesiz adam! 54 yıllık şanlı mazisi olan Türkiye’mizin sigortası Milliyetçi Hareket Partisini ağzına alarak o pis ağzını bizim şerefli adımızla temizlemeye çalışma! Yavuz KAŞIKÇI’da, Mv. adayımız kıymetli Yudum KAŞIKÇI’da bizimdir. Bizim olanı pis ağzına malzeme ettirmem! Yudum hanım sıra numarası endişesi olmadan, gecesini gündüzüne katarak var gücüyle çalışmış ve çalışmaya devam eden bir ülküdaşımızdır ve ben Murat Nuri DEMİRBAŞ! Bu sefer Kurdu çakala boğdurmam!"
# MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, türkiye, MHP, Ömer Faruk Gergerlioğlu

13 Ara 2023 - 21:30 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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