MHP Kocaeli'den Gergerlioğlu'na tepki!

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Gergerlioğlu! Terbiyesiz adam! 54 yıllık şanlı mazisi olan Türkiye’mizin sigortası Milliyetçi Hareket Partisini ağzına alarak o pis ağzını bizim şerefli adımızla temizlemeye çalışma! Yavuz KAŞIKÇI’da, Mv. adayımız kıymetli Yudum KAŞIKÇI’da bizimdir. Bizim olanı pis ağzına malzeme ettirmem! Yudum hanım sıra numarası endişesi olmadan, gecesini gündüzüne katarak var gücüyle çalışmış ve çalışmaya devam eden bir ülküdaşımızdır ve ben Murat Nuri DEMİRBAŞ! Bu sefer Kurdu çakala boğdurmam!"