Hüseyin Erol’dan basın mensuplarına ziyaret

Seçim çalışmalarına ağırlık veren İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, ziyaretlerine devam ediyor. Aday adaylık açıklaması yaptığı günden beri Erol, kentimiz için büyük önem arz eden gazetecilerini ziyaret etmeye devam ediyor.

SORULARI CEVAPLADI

En Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Engin Şahin ile güne başlayan Erol, Kocaeli Barış Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Yılmaz Karabıyık, Kocaeli Paraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şennur Uzun Yıldız, Kocaeli TV Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Kalaycı ve Ses Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazlıcan Arslan’ı ziyaret etti.