Hüseyin Erol’dan basın mensuplarına ziyaret

Seçim çalışmalarına ağırlık veren İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, ziyaretlerine devam ediyor. Aday adaylık açıklaması yaptığı günden beri Erol, kentimiz için büyük önem arz eden gazetecilerini ziyaret etmeye devam ediyor.
SORULARI CEVAPLADI
En Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Engin Şahin ile güne başlayan Erol, Kocaeli Barış Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Yılmaz Karabıyık, Kocaeli Paraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şennur Uzun Yıldız, Kocaeli TV Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Kalaycı ve Ses Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazlıcan Arslan’ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.