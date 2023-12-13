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Hüseyin Erol’dan basın mensuplarına ziyaret

İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, kentimizin değerli kalemlerine ziyarette bulundu. Erol, kent gündemi hakkında da bilgi alışverişi yaptı

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Hüseyin Erol’dan basın mensuplarına ziyaret mask
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Seçim çalışmalarına ağırlık veren İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol, ziyaretlerine devam ediyor. Aday adaylık açıklaması yaptığı günden beri Erol, kentimiz için büyük önem arz eden gazetecilerini ziyaret etmeye devam ediyor.

SORULARI CEVAPLADI

En Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Engin Şahin ile güne başlayan Erol, Kocaeli Barış Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Yılmaz Karabıyık, Kocaeli Paraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şennur Uzun Yıldız, Kocaeli TV Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Kalaycı ve Ses Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazlıcan Arslan’ı ziyaret etti.
# büyük, aday, seçim, hüseyin erol

13 Ara 2023 - 22:03 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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