Gergerlioğlu'na bir tepki de BBP'li Küpçü'den!

BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metahan Küpçü, Yudum Kaşıkçı ile alakalı açıklamasında şu ifadelere yer vererek DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterdi:
"Cumhur İttifakı bu kentin temel direğidir"
"PKK'nın siyasi ayağının Kocaeli Temsilcisinden beklenen tavır. Yalan haberlerle insanlara itibar suikasti yapanlara sahip çıkan Gergerlioğlu sen Kocaeli'nin yüz karasısın. Yudum Kaşıkçı bu kentin sevilen ve sayılan başarılı hem iş insanı hem de kadın olarak örnek bir siyasetçisidir. Yudum Kaşıkçı yalnız değildir.. Cumhur İttifakı bu kentin temel direğidir.."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.