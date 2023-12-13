- Asayiş

Mudanya'da deprem! İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli hissetti...

AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Mudanya'da deprem! İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli hissetti... mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 9.11 km olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

Deprem başta İstanbul, Bursa, Tekirdağ olmak üzere birçok çevre ilden de hissedildi.

Kaynak: CUMHURİYET
# Deprem

13 Ara 2023 - 23:44 - Asayiş

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