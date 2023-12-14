Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i ziyaret etti. Bakan Koca, Bitmez’in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi TBMM’de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesine getirdiğimiz milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle özellikle tüm branşlarımızla birlikte yakın takibe alıyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlarımız, özellikle bütün branşlarla birlikte yakın takip ediyorlar. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.
14 Ara 2023 - 09:16- Gündem Güncelleme:
Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’i ziyaret etti. Bakan Koca, “Genel durumu düne göre daha ciddi” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.