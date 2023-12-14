- Gündem

Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise en yüksek 21 derece olacak. Kocaeli'de yarından itibaren yağış bekleniyor.

Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden edinilen bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise en yüksek 21 derece olacak. Kocaeli'de yarından itibaren yağış bekleniyor.
# Hava

14 Ara 2023 - 09:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.346.452 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL