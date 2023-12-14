14 Ara 2023 - 09:21 - Gündem

Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise en yüksek 21 derece olacak. Kocaeli'de yarından itibaren yağış bekleniyor.