Sekalılardan başkan Hürriyet’e teşekkür plaketi

İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, SEKA Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli ve SEKA derneklerinin yöneticileri Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek Sekalılar için gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı plaket takdiminde bulundular. Başkan Hürriyet ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm dernek yöneticilerine teşekkür etti.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, "Seka kültürünü ve yaşanmışlıklarını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızı makamında ziyaret ettik. Başkanımıza Sekalılar Lokalini kente kazandırdığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.