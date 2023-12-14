Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en az beğenilen 100 yemeğini belirledi. Bu dikkat çekici listede, Türk mutfağından iki özgün lezzetin de yer alması gözlerden kaçmadı. Taste Atlas'ın dünyanın en kötü yemekleri listesinde ilk sıranın sahibi İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti "Hákarl" oldu. Teste Atlas'ın listesine Türkiye ise 7. sıradan 2,3 puan alan lahana çorbasıyla girdi. Taste Atlas'ın listesinde kaymaklı kayısı, 2,7 puanla 59. sıraya yerleşti.
- Dünya
Dünyanın en kötü yemekleri seçildi! "Türk mutfağı da var"
Taste Atlas, dünya genelindeki en kötü yemekleri belirleyen bir liste yayınladı. Listede dünya mutfaklarından birçok yemek bulunurken Türk mutfağından da lahana çorbası seçildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.