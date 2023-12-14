Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Revna Yaldız, kalp krizi geçirdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Revna Yaldız’ın ölümüyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencimiz Revna Yaldız’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
14 Ara 2023 - 09:54- Asayiş Güncelleme:
21 yaşında kalbine yenik düştü
Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Revna Yaldız kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.