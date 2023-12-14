21 yaşında kalbine yenik düştü

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Revna Yaldız, kalp krizi geçirdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Revna Yaldız’ın ölümüyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencimiz Revna Yaldız’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”