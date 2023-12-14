14 Ara 2023 - 09:54- Asayiş G:

21 yaşında kalbine yenik düştü

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Revna Yaldız kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

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21 yaşında kalbine yenik düştü mask

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Revna Yaldız, kalp krizi geçirdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Revna Yaldız’ın ölümüyle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencimiz Revna Yaldız’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
# kalp krizi

14 Ara 2023 - 09:54 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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